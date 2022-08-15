Bakan Soylu'nun avukatından ''sigorta şirketi'' iddialarına yanıt

Bakan Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, müvekkilinin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının bulunmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca yaptığı açıklamada, Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker'in Soylu'nun sigorta şirketi bağlantılarına ilişkin kaleme aldığı yazıya yanıt verdi.

Kızılca, yazıda müvekkili ile ilgili "tamamen algı oluşturmaya yönelik ve müvekkilinin kişilik haklarını hedef alan ifadelerin yer aldığını" ifade etti.

Kızılca, "Tüm hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilimin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Avukat Kızılca'nın açıklamasına konu olan köşe yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sigorta şirketi ortaklığı olduğu ve bakanlık görevi sürerken şirket faaliyetlerini sürdürdüğü iddia edilmişti. .