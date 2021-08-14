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Bakan Soylu: Kira ve eşya yardımı yapacağız

Bakan Soylu, sel felaketinin yaşandığı bölgeden yaptığı açıklamasında, 'Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız' dedi

1 Saat Önce
2021-08-14 23:47:36
Bakan Soylu: Kira ve eşya yardımı yapacağız

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Batı Karadeniz'deki sel) Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek. Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 kayıp ihbarı var." ifadelerini kullandı.

"454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "(Bozkurt) Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ başkanlığımız başlatacak." dedi.

Bakan Kurum ayrıca, "(Sinop, Bartın, Kastamonu) Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var." ifadelerini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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