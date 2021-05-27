Bakan Soylu: Hiçbir şey gizli kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır" diyen bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin. Bugün 27 Mayıs Türkiye'de yalan ve iftiralar üzerinden başbakan asıldı bakanlar asıldı. 27 Mayıs süreci günceldir. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Kimin ayağına bastığımızı biliyoruz, organize suçlarla ilgili."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.