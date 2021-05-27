DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkolojiye 'Batılılar' kaynaklık etmiş
Netanyahu'dan BM'nin 'soruşturma' kararına tepki
Avusturya’da Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik 'fişlemeyi andıran çalışma' tepki çekti
ABD'nin çekilmeye başladığı Afganistan'daki birçok Afgan üssü Taliban'ın kontrolüne geçiyor
Gönül Dağı'nda muhteşem sezon finali
TRT’den 1960 Darbesine Özel Belgesel: “Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs”
Tozkopan İskender yeni bölümüyle ekranlara geliyor.... Zaman makinesini çalıştıran Tozkoparanları neler bekliyor?
Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor.... Ekip düğmeye basıyor, büyük operasyon başlıyor
TRT Ortak Yapımı “İdea” Cannes Film Festivali CinefondationL’Atelier’de
Erbakan'dan çarpıcı 'Sedat Peker' yorumu
ABD’den Rusya’ya: Açık Semalar Anlaşması'na dönmeyeceğiz
Erdoğan’dan Aliyev’e 'Cumhuriyet Günü' mesajı
Osmanlı Dayıları Amerika'yı nasıl haraca bağladı?
Facebook yasağı kaldırdı; 'Kovid-19 yapay mı' tartışması önlenemiyor!
Ermenistan Dışişleri Bakanı Aivazian istifa etti

Bakan Soylu: Hiçbir şey gizli kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
27.05.2021 18:21:11
Bakan Soylu: Hiçbir şey gizli kalmayacak

"Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır" diyen bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin. Bugün 27 Mayıs Türkiye'de yalan ve iftiralar üzerinden başbakan asıldı bakanlar asıldı. 27 Mayıs süreci günceldir. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Kimin ayağına bastığımızı biliyoruz, organize suçlarla ilgili."

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş