Bakan Soylu: HDP, PKK ile beraber ABD'nin uşağıdır

Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbeti'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır. ABD olmasa PKK/PYD olmazdı. Bizim ABD'ye ihtiyacımız yok' ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 4'üncü yılına girdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetlerinin 4. Yılı dolayısıyla düzenlenen ‘'Anneler Hep Var Olacak Terör Yok Olacak'' etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar…

'Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır. HDP, PKK ile beraber ABD'nin uşağıdır. Güvenliğimiz olmasa, geceleyin bir yerden bir yere gitme ihtimalimiz olabilir mi?

ABD, PKK/PYD'nin güvenliğini sağlamazsa yarım metre adım atamaz. ABD olmasa PKK/PYD olmazdı. PKK ve PYD'nin patenti Amerika'dır, onların uşağıdır. Bizim ABD'ye ihtiyacımız yok. Bizi zayıflatmak için her türlü senaryoyu uyguluyorlar.'

“TERÖR ÖRGÜTÜ YAKIN ZAMANDA TÜRKİYE'DE BİTECEK”

'Terör örgütü yakın zamanda Türkiye'de bitecek ama sadece o bize yetmez. Etrafımızdaki coğrafyadan söküp atmalıyız. ABD'yi söküp atmalıyız. Bizi birbirimize düşürdüler, yabancılaştırmaya çalıştılar. Bu anneler, babalar ne diyorsa ben emirlerine amade oldum.'