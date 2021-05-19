Bakan Soylu: Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım

Sedat Peker’in Hadi Özışık ile videosunu yayınlamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman soylu’dan açıklama geldi.

Süperhaber'e açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Süleyman Özışık ile en son geçen yıl görüştüm, yakın zamanda temasımız olmadı. Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tezgah kurdular. Yarın Hadi ile Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım.” İfadelerini kullandı.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüşme videosunu sosyal medyadan yayınlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.