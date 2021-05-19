DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İçişleri Bakanlığı'ndan Diyarbakır'daki patlamaya ilişkin açıklama
Bakan Soylu: Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım
''Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nde şiddetli iki patlama''
MetroPOLL’den ''Hangi siyasi ismi beğeniyorsunuz?'' anketi: İşte sonuçlar!
Hindistan’dan sonra Arjantin'de kabusu yaşıyor: Bir günde 745 ölüm, 35 bin vaka
BM: Gazze'de 2 milyon insan için güvenli hiçbir yer yok
Anoreksiya ölümcül olabilir!
'Beni gasp edilmemiş bir toprağa gömün'
İsrail'in saldırılarında vefat edenlerin sayısı 217'ye yükseldi
Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş
Çavuşoğlu: Ramazan Bayramı'nı zehir ettiler, Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, İsrail'in saldırılarının soruşturulması için UCM Savcılığı'na mektup yolladı
Ya'alon'dan Netanyahu'ya suçlama: Artan şiddeti siyasi çıkarları için kullanıyor
''Yahudi lobisi AIPAC, ABD'li Kongre üyelerine baskı yapıyor''
Sedat Peker, ''Bakan Soylu'' iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüştüğü videoyu yayınladı

Bakan Soylu: Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım

Sedat Peker’in Hadi Özışık ile videosunu yayınlamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman soylu’dan açıklama geldi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
19.05.2021 01:02:45
Bakan Soylu: Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım

Süperhaber'e açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Süleyman Özışık ile en son geçen yıl görüştüm, yakın zamanda temasımız olmadı. Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tezgah kurdular. Yarın Hadi ile Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım.” İfadelerini kullandı.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüşme videosunu sosyal medyadan yayınlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş