Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı Hasan Najjar canlı bomba yeleğiyle yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Azez'de Mare Bölgesinde PKK/KCK mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar'ın canlı bomba yeleğiyle yakalandığını duyurdu.
2022-08-11 12:53:19
Suriye'nin Azez Mare bölgesinde bir terörist canlı bomba yeleğiyle yakalandı.
Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu bilgileri aktardı:
"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda;
Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.
Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler."
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