DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9101 ₺

EURO

18,5730 ₺

ALTIN

1.033,26 ₺

BİST

2.873,01 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı Hasan Najjar canlı bomba yeleğiyle yakalandı

Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı Hasan Najjar canlı bomba yeleğiyle yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Azez'de Mare Bölgesinde PKK/KCK mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar'ın canlı bomba yeleğiyle yakalandığını duyurdu.

4 Saat Önce
2022-08-11 12:53:19
Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı Hasan Najjar canlı bomba yeleğiyle yakalandı

Suriye'nin Azez Mare bölgesinde bir terörist canlı bomba yeleğiyle yakalandı.

Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu bilgileri aktardı:

"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda;

Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler."

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş