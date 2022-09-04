Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı.' dedi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK'nın değil Yunanistan'ın da ilgiye ihtiyacı var

.