DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2326 ₺

EURO

18,1036 ₺

ALTIN

1.002,27 ₺

BİST

3.222,74 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı!

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı.' dedi.

2 Saat Önce
2022-09-04 23:15:30
Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı!

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK'nın değil Yunanistan'ın da ilgiye ihtiyacı var

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş