Bakan Soylu'dan Sözcü ve Karar gazetelerine tepki

İçişleri Bakanı Soylu, Sözcü ve Karar gazetelerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na yönelik 'arkadan ellerini bağladın' haberlerine tepki göstererek, “Allah’a havale ediyorum” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü ve Karar gazetelerinin haberlerine tepki gösterdi. Bakan Soylu, iki gazetenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "arkadan ellerini bağladın" haberleri hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sözcü gazetesi dün Karar gazetesi bugün. Yalan söylemeyi iftira atmayı demokrasi olarak tarif eden, tüm kavramları iğdiş eden hastalıklı zihniyet... Aynı yalanı yazmak ve yaymakta bir sakınca görmüyorlar... Mübarek gün, Allah'a havale ediyorum..."

NE OLMUŞTU?

Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sonrası ellerini arkasına bağlı şekilde yürüyerek saygısızlık yaptığı iddiasıyla başlatılan inceleme hakkında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakan Soylu'nun açıklamalarına tepki göstermişti.

İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Anayasa'da ‘Bence suç' diye bir şey var mı” diye sorarak “Bakanlık yapıyorsunuz ve ‘bence suç' diye bir yorum yapıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Anayasa'da ya da kanunda böyle bir tanım olmaz. Devletin bu makamında bulunan insanların, bu şekilde vakitlerini harcamaları kadar üzücü bir durum yok. ‘Bence suç' diye açıklama yaparak, Diyarbakır ziyareti üzerinden,' Ben, aslında buna soruşturma izni veririm' mesajı vermek, daha bugün yarın belki de müfettişe ulaştıracağımız ifademize etkide bulunma anlamına geliyor. Bu, çok doğru bir bakış açısı değil."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.