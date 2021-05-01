Bakan Soylu'dan Samsunspor Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Soylu'nun, Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şahsına, ailesine ve emniyet teşkilatına yönelik hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Yıldırım hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Adana Demirspor taraftarının rahat rahat stadyumlara girdiğini belirten Yüksel Yıldırım, şu açıklamalarda bulunmuşdu:

"TFF'ye de yazdım açık ve net: Ben taraftarımı içeriye alamıyorum, neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler, İçişleri Bakanı'nın oğlu dediler. Açık açık bunlar konuşuluyor. Emniyet müdürü önünde önünü ilikliyor dedi, başkanın. Bunlar söyleniyor. Tamam dedim o zaman. Söyleyecek bir şey yok. Türk futbolu bitmiştir. Yüksek Yıldırım'ın önünde kimse önünü iliklemiyor. Beni sallamıyor, takmıyor. Ben de istemiyorum zaten. Ama öbür taraf böyle konuşuyor. 5 bin kişi Adana'da içeriye giriyor. Samsun'da sok bakalım 5 bin kişiyi içeriye. Biz içeriye soksak alacağımız cezanın haddi hesabı olmaz. Oraya da göstermelik cezalar veriliyor. Kaç maçtır böyle gidiyor. İstanbulspor deplasmanında bile sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen taraftar alıyorlar. Hiçbirinde maske yok, sosyal mesafe yok. Ondan sonra da tam kapanma deniyor. Şimdi göreceğiz tam kapanmada neler olacak. Hep çifte standartlar, birileri torpilli. Onlar yapıyor biz yapamıyoruz. Biz yaparsak biz haydut, eşkıya oluyoruz. Kanunlara karşı çıkmış oluyoruz. Onlar torpilli oluyor. Onlar bir yolunu bulmuş, minareye kılıf giydirmiş."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.