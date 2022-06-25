DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,8853 ₺

EURO

17,8334 ₺

ALTIN

992,10 ₺

BİST

2.554,08 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Soylu'dan Marmaris açıklaması: Bu yangın riskli bir yangındı

Bakan Soylu'dan Marmaris açıklaması: Bu yangın riskli bir yangındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınının kontrol altına alındığı Marmaris’te açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2022-06-25 11:31:28
Bakan Soylu'dan Marmaris açıklaması: Bu yangın riskli bir yangındı

İçişleri Bakanı Soylu, yangının kontrol altına alınması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'un konuşmasından öne çıkanlar:

Yangın alanına sivil vatandaşlarımızı sokmadık. Profesyonel bir çalışma yaptık. Yangın içerisindeki herkes eğitim almış, görevli kişilerdi. Türkiye Afet Müdahale Planında 23 çalışma grubumuz var ve 15 grubumuz burada çalıştı.

Bu yangın riskli bir yangındı. Dünya standartlarının çok üstünde hem havadan hem karadan müdahale edildi.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (1)

ahsen

her yıl yangın çıkıyor her yıl terör azıyor her yıl işkence gibi soyluyu dinliyoruz ....artık

Görüş Bildir Bizimle Paylaş