Bakan Soylu’dan KPSS sınavı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olanların mağduriyet yaşamamaları için 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin hazır olduğunu duyurdu.