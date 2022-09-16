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Bakan Soylu’dan KPSS sınavı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olanların mağduriyet yaşamamaları için 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin hazır olduğunu duyurdu.

6 Saat Önce
2022-09-16 11:29:27
Bakan Soylu’dan KPSS sınavı açıklaması

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlüklerinin ve emniyet birimlerinin tüm hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

"Nüfus müdürlükleri açık olacak"

Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır. Nüfus müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileklerimizle."

kpss

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