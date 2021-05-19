Bakan Soylu'dan 'Kolombiya uyuşturucusu' iddiasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber canlı yayınında gündemdeki uyuşturucu ticareti ve faillerine ilişkin açıklamalarda bulundu

Bakan Soylu'nun açıklamaları:

Bir doğal uyuşturucu bir de kimyevi sentetik uyuşturucu var, o da Batı'dan gider. Biz o rotanın da içerisindeyiz. Hem kendimiz hedef hem de transitiz. Dönem dönem bu iddialar yapılır. Sayın Kılıçdaroğlu bana ara sıra adam gönderir, sonra el altından başka işler yaptırmaya çalışır. Keşke bununla ilgili gönderseydi de doğrusunu anlatma fırsatına sahip olsaydık. Biz geçen yıl 2019'da 20 tondur. Biz neredeyiz AB'nin tamamı nerede? Bugün 1.9-2, şu anda yakaladığımız kokain 1.961. Bonzai, extazy, captagona kadar. Şu anda cezaevlerinde 93 bin kişi uyuşturucudan tutukludur.

Dünya tarihinde uyuşturucuda mücadele eden bir numara ülke Türkiye'dir. Toplam 1.255 kilo bonzai yakalandı. Bu mücadeleden çocuklarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Daha dün deniz aşırı operasyon yaptık. Riskli bir operasyondu. Esrar, kokain, eroinde sürekli operasyon yapılıyor. Böyle bir tablo dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Biz bir yanlış iş yaptık. Cumhuriyet tarihinin ilk uyuşturucudan gelir operasyonu. 2 milyarlık mal varlığı para, 17 şirkete kayyum. Bunu onla çarpın. Turbun büyüğü heybede. Bataklık operasyonunda ne oldu? Kim var? İki baron yakalandı. Kemal Bey 'Baronlar nerede' diyor ya. Bataklık operasyonunda dünyanın en büyük baronlardan bir tanesi yakalandı. Bunu Türkiye ilk kez duyuyor, bataklık operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık.

"Kolombiya uyuşturucusu"

Bataklık operasyonu içerisinde biraz önce resmi çıkanlar da var. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Kolombiya'dan şu kirli bilgi rotasını getirir misiniz' diyor. Bunun nasıl büyük bir baron olduğunu anlatırsam herkesin aklı şaşar. 'Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen' dedi Kılıçdaroğlu? Bunu kim söylemiş FETÖ firarisi söylemiş. FETÖ firarisi Sait Safa...

Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur. Bu kadar basit. Bu ülke büyük ülke. İşimi yapamadım, 1 saniye kalan namussuzdur. 2 Mayıs 2021 biraz önce adını söylediğiniz elebaşı. Gazeteler, siyasiler, organize suç örgütleri, Twitter. Kolombiya'da geçen yıl bir kokain yakalandı. 10 Haziran. Tweet atıyorlar, yakaladık diyorlar. Türkiye civarına gideceği iddia ediliyor. Sen FETÖ'cü firari Said Sefa ve Cevheri Güven'in ağzıyla konuşursan böyle düşersin. Türkiye'yi terörizmin, uyuşturucunun, mafyanın merkezi haline getirmek isteyenlere neler yaptık. 25 Haziran'da Kolombiya bizim Narkotik'le toplantı yaptık. Biz avcı gibiyiz. Kılıçdaroğlu 2020 tarihinde Balkanlar'da kimin olduğuna bakarsa. FETÖ'cülerin, Amerika'dan desteklenenlerin, BAE'nin kucaklarına oturanların sözcülüğüne CHP gibi parti soyundurulmasın.

25 Şubat'ta 13 ton kokain yakalandı? Nerede? Hamburg'ta. Şansölye Merkel bu kokainin sahipleri midir diyeceğiz? Tam tersine 'yakaladınız tebrik ediyoruz' dedik. FETÖ'cülerin kayığına binen bir ana muhalefet başkanı olur mu? Organize suç örgütlerinin emrinde bir ana muhalefet başkanı olur mu? Özgür Özel'in suçlamaları var. Ben sistemi ifade etmek istiyorum. HDP'den seçilen bir milletvekili bu operasyonun içinde. Türkiye uyuşturucu ile tarihinin en büyük mücadelesini ortaya koymaktadır.

Bizim görevimiz dibine kadar gidip, bu meselenin esas sahibini bulmak. Bulduğumuz zaman ilan ediyoruz zaten. Bizim kadar dünya ile ortak çalışan başka bir ülke sözkonusu değil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.