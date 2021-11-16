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Bakan Soylu'dan ''İsrailli çift'' açıklaması
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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Soylu'dan ''İsrailli çift'' açıklaması

Bakan Soylu'dan ''İsrailli çift'' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri belirtilen İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile ilgili konuştu.

1 Saat Önce
2021-11-16 14:18:56
Bakan Soylu'dan ''İsrailli çift'' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Moğolistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu, "Eren-1, Eren-2, Eren-3 ve Eren-4 operasyonları şu anda toplam 5 bin 611, hem jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat, birçok unsurumuzun katıldığı 5 bin 611 kahramanımız tarafından şu anda sahada yürütülen operasyonlar. Bu dört operasyon sayıları artarak devam edecektir. Bütün bölgelerde bütün kış boyunca, hava şartlarına hiçbir şekilde bakmadan bütün kış boyunca sürdürülecektir. Nedeni nedir? Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık ve bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz sınırlarımız içerisinde. Şu ana kadar hem etkisiz hale getirilen teröristler var. Aynı zamanda 98 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş sadece yeni başlayan bu dört Eren Kış Operasyonları, Eren-1, Eren-2, Eren-3 ve Eren-4 kış operasyonları kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." dedi.

'SİYASAL VE ASKERİ BİR SUÇ DİYEBİLECEĞİMİZ BİR DEĞERLENDİRME VAR'

İsrailli çiftin tutuklanmasıyla ilgili de konuşan Soylu, "Bundan sonrası mahkeme safahatınındır. Çünkü burada siyasal ve askeri bir suç diyebileceğimiz bir değerlendirme var. Bu değerlendirme ile birlikte mahkemeler ilerleyen süreçlerde kendi kararlarını vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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