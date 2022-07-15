Bakan Soylu'dan Hasköy Yahudi Mezarlığı’na yapılan saldırıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Hasköy Mezarlığı’na yapılan saldırıya yönelik 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul'da bulunan Hasköy Mezarlığı'nda 36 mezar taşının gece yarısı tahrip edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir.”