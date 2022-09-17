Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Avrupa ve Amerika Türkiye'ye ajan sokuyor!

İçişleri Bakanı Soylu, 'Avrupa ve Amerika kendi ajanlarını Türkiye'ye sokuyor. 'Bu Suriyeliler buradan gitsin' diyor. Ya adamlar zaten kalmak istemiyorlar ki gitsinler' dedi.

Kırklareli ziyaretleri çerçevesinde Polisevi Sosyal Tesisleri'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye başından itibaren bir proje ortaya koymaktadır. O da şudur. Ulaşabildiğimiz her yerde bize düşmanlık yapmayacak her yerle ya bölgesel ilişkilerimizi ya ticari ilişkileri ya da bütün ilişkileri güçlendirmeye çalışmak. Buna Latin, Amerika, Ortadoğu ve Balkanlar'da dahil" dedi.

'ENERJİ ALDIĞIMIZ KAYNAKLARI ÇEŞİTLENDİRİYORUZ'

Süleyman Soylu şöyle konuştu:

"Onu bir taraftan kesmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan özellikle nükleer santral kurmaya çalışıyoruz, onun için başka türlü engeller ortaya koymaya çalışıyorlar. Yani enerjide dışa bağımlılığımızı mümkün olduğu kadar azaltmaya, yerli kaynaklarımızı da mümkün olduğunca çoğaltmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda doğalgaz ve petrol de dahil olmak üzere enerji aldığımız kaynakları da çeşitlendiriyoruz.

Bu enerji çeşitliliğini bugüne kadar çok bilen, bizlerle konuşurken 'biz yüzyıllık planlar yapıyoruz, büyük planlar yapıyoruz' diyen Avrupa, her meseleyi burnundan kıl aldırmayacak şekilde yönetmeyi kendisine bir maharet olarak ortaya koyan ama akıllı bir şekilde bütün sorunlarını doğuya yıkan Avrupa, ne pandemi meselesinde, ne de enerji meselesinde burnunun önünü göremeyecek derecede bir stratejik eksikliğin içine düşmüştü."

'ERDOĞAN'IN AYAĞINA TIPIŞ TIPIŞ GELDİLER'

Adını vermek istemediği bir ülkenin içişleri bakanının "Amerika'dan yakınmasını" anlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bana içişleri bakanı kulağıma 'arkaya geçebilir miyiz' dedi. Geçtik, dedi ki 'bu Amerika sosyal medya üzerinden bizi istikrarsızlaştıracak. Ne olursunuz bize yardım edin' dedi. 'Adamlarınızı gönderin, bizim ülkemizde kalsınlar.' Yani elindeki bütün aparatlarla birlikte Amerika ve Avrupa dünyada ne kadar ülke varsa bunu istikrarsızlaştırmaya çalışan küreselleşmeyi de bize böyle yutturmaya çalışan bir anlayışı ortaya koymaktadır. Biz de ne yaptık? Bakın biz bugün Libya'da varız. Orayla en iyi ülkelerin yöneticileri bile siz orada ne düşünüyorsunuz diye soruyorlar. 'Biz varız' diyor ve bizi Libya'daki kardeşlerimiz çağırdılar. Biz başka ülkelerdeki gibi oraya demokrasi getirmeye gitmedik bizi güvenlik için çağırdılar.

Çünkü bize itimat ediyorlar ve güveniyorlar. Hiç endişe etmeyin, Ukrayna ile Rusya arasında bunlar Türkiye'yi kesinlikle bir çözüm merkezi olarak görmek istemezlerdi. Bugün görmelerinin yegane bir sebebi vardır. Kendi milletlerinden ödleri patlıyor onun için. Bu gıda krizinin başlarına bela olacağını bildikleri için Türkiye'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına tıpış tıpış geldiler. Bu çok nettir ve Türkiye de işin başından itibaren ortaya koyduğu anlayışla birlikte, burada güvenilir bir politika sergiledi."

'ULUSLARARASI YARDIM KURULUŞLARIYLA BERABER ÇALIŞIYORUZ'

Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Avrupa ve Amerika kendi ajanlarını Türkiye'ye sokuyor. 'Bu Suriyeliler buradan gitsin' diyor. Ya adamlar zaten kalmak istemiyorlar ki gitsinler. Bir bölümü rejimin elinde. Bir bölümü DEAŞ'ın elinde, bir bölümü PKK, PYD'nin elinde. Öbür tarafına Amerika gelmiş 12 tane de üs kurmuş. Yunanistan'da üs kuruyor. Orada da üs kuruyor. Bir tezgah hazırlama içerisinde. Bunları görmüyoruz zannediyorlar. Peki bu insanlar nereye gidecekler?

Cerablus'ta, El Bab'da, Resulayn'da, Tel Abyad'da yaklaşık 1 milyon kişinin yaşayabileceği uluslararası yardım kuruluşlarından bir proje için hep beraber çalışıyoruz."