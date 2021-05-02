Bakan Soylu’dan “Emniyet genelgesi” ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelge hakkında açıklamalarda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, güvenlik güçlerinin görevi başında görüntülenmesini yasaklarken, personelin bu gibi durumları engellemesi ve görüntüleme girişimine adli işlem yapılması yönünde genelge yayınladı.

CNN Türk canlı yayınında da tartışılan genelge hakkında yanlış anlaşılanlara açıklık getirmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefon bağlantısıyla canlı yayına katıldı.

"EMNİYET GENELGESİ, ANAYASA'YA AYKIRI DEĞİL"

Bakan Soylu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa'nın 20.maddesi çok açık ve nettir. Türkiye'de son yıllarda başka bir gelişme daha var. Her çıkardığımız kanunu, yaptığımız bütün işlemleri Türkiye'de son yıllarda kabul edilen bir unsur üzerinden yapıyoruz. Kişisel verileri koruma kurulu var.

Bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia eden hukukçular, çıksınlar konuşsunlar. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu. Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil. Bu basın özgürlüğünü engellemez. Basın özgürdür ve çeker.

Kişinin rızası olmadan bırakın polis memurunu, normal bir vatandaşı bile telefonla kameraya kaydına alamazsınız.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU BURADA BİR ÖLÇÜ KOYABİLECEK KİŞİ DEĞİLDİR"

Sayın Kılıçdaroğlu, siyasi olarak bu demokrasiye aykırıdır diyebilir. Sayın Kılıçdaroğlu, burada bir ölçü koyabilecek kişi değildir. Ama bunun hukuka, anayasaya aykırı olup olmadığını yerleri var: Danıştay var. "

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.