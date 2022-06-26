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Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası

İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, CHP'li Özgür Özel hakkında, 'hukuksal temelden, siyaset ahlakından ve edebinden yoksun' paylaşımı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

49 Dakika Önce
2022-06-26 15:40:08
Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, sosyal medya paylaşımıyla doğrudan müvekkilinin şahsını hedef alan asılsız isnat, iftira ve hakaretlerde bulunan, kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

SOYLU'DAN ÖZEL'E 1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT

Kızılca, Özel hakkında, "hukuksal temelden, siyaset ahlakından ve edebinden yoksun" paylaşımı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.

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