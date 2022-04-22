DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu
Fatih Erbakan'dan emekli ikramiye tepkisi! 'Adaletin bu mu .... diyesi geliyor'
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katilin cezası belli oldu
Suudi Arabistan ezan yarışmasında birinci ne kadar para kazandı? Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' birincisi ve ikincisi ne kadar kazandı?
Cem Uzan'dan dikkat çeken paylaşım
Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme! Cezai ehliyeti tam çıktı
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na 'elektriği kesik abone sayısı' yanıtı
Türk-İş Genel Başkanı hükümeti uyardı: Emekli zor durumda
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final olacak? Bir Zamanlar Çukurova 140. bölümde final mi yapacak? Çukurova final tarihi
Siyah pantolonda beyaz çizgiler neden olur? Siyah pantolon beyaz izler oluşmaması için ne yapılır?
Kadir Gecesi nasıl bulunur? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır? Kadir Gecesinin özellikleri nelerdir?
Antalya'da 23 Nisan'da otobüsler ücretsiz mi? Antalya'da otobüs-metro-tramvay 23 Nisan'da bedava mı? Çocuk Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi?
6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Toplatılma kararının ardından Kinder'den açıklama
Amasyaspor - Ankara T.K.İ maçını canlı izle! Bölgesel Amatör Lig

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklama: Suriyelilere bayram izni verilmeyecek!

Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklama: Suriyelilere bayram izni verilmeyecek!

İçişleri Bakanı Soylu, bayramda Suriye'ye dönmek isteyen sığınmacılarla ilgili, 'Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilemeyecek' açıklamasını yaptı.

3 Saat Önce
2022-04-22 12:04:56
Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklama: Suriyelilere bayram izni verilmeyecek!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramda ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'de 3 milyon 768 bin Suriyeli'nin olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, "Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 500 bin kişinin gönüllü olarak geri döndüğünü belirten Bakan Soylu, "Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib'de briket evleri yapıyoruz" açıklamasıyla yürütülen çalışmaları anlattı.

"Önlem almasaydık kaçak göçmen sayısı 10 milyonu geçerdi" diyen Soylu, güvenliği temin ederek onurlu geri dönüşleri sağlayacaklarını ifade etti.

SURİYELİLERE BAYRAM İZNİ YOK

Pandemi sebebiyle 4 bayramdır geri dönüşleri durduklarını hatırlatan Bakan Soylu, "Gittiler yüzde 60'ı kaldı. Sonra gittiler geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil" dedi.

Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş