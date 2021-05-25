DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Erzincan’da deprem!
İsrail'den Lübnan'a gaz bombalı saldırı
Antikor testi ve Kovid-19 ilişkisi
BM’den çağrı: Putin-Biden görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırız
Türklerin İslam'la 'edebi' karşılaşması
Biden, George Floyd'un ailesini Beyaz Ev'de ağırladı
Ürdün'den İsrail'e nota
ABD'nin 2030'a kadar nükleer silahlar için 634 milyar dolar harcama yapması bekleniyor
Perinçek'ten Bakan Soylu'ya destek
Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için sektörel yol haritaları belirlendi
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 254'e yükseldi
İsrail-Filistin çatışmasına asimetrik bakış
Konutunuzun sigortası sizsiniz
İnsanlığın en büyük katili kim?
Fed’in geçici enflasyon düşüncesine karşı sıkılaşma dinamikleri

Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
25.05.2021 14:08:28
Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet-i Ebed Müddet anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Ekran Resmi 2021-05-25 14.10.29

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş