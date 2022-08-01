Bakan Soylu'dan Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıya ilişkin açıklama!
Bakan Soylu cemevlerine yapılan saldırı hakkında ne söyledi? Yazısında nelere vurgu yaptı?
2022-08-01 16:35:44
Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Soylu, "Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Bilgiler, yargıya intikal ettirilerek bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır!" açıklamasını yaptı.
Soylu, yazılı açıklamasında, "30 Temmuz'da eski Türkiye'nin bir alışkanlığıyla karşılaştıklarını belirtti."
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