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Bakan Soylu: Bu insanlar elbette memleketlerine geri dönecekler

TBMM'de nöbetçi bakan uygulaması kapsamında milletvekilleriyle bir araya gelen Bakan Soylu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

1 Saat Önce
2022-04-19 16:57:32
Bakan Soylu: Bu insanlar elbette memleketlerine geri dönecekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacı meselesinin provoke edildiğini belirterek, "Bu insanlar elbette ki kendi memleketlerine geri dönecekler. 490 bin üzerindeki Suriyeli güvenli bölgelere döndüler, bundan sonra da dönecekler. Zaten güvensiz bölgelere gidişin olabilmesi mümkün değildir. Bu bayram için de önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusudur" dedi.

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli sığınmacılara ilişkin eleştirileri ile ilgili, "Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda uluslararası bir tahrikin içerisinde olduğu apaçık ortada. Dikkat ederseniz 2019 yılında seçim vardı. İstanbul ve Türkiye'nin her yerinde özellikle Kılıçdaroğlu ve avanelerinin en temel meselelerinden bir tanesi biraz da Avrupa hormonlu sığınmacı meselesiydi. Sonra sığınmacı meselesi konusunda 2019 yılı seçimleri bitti, onlar bu meseleyi askıya aldılar. Ama biz askıya alamayız. Biz kaçak göçmenle de mücadele ediyoruz, aynı zamanda Türkiye'ye uluslararası koruma statüsünde gelenlerle ilgilenmek zorundayız. Kılıçdaroğlu'nun kendi genel merkezinin sınırları dışında bir sınır bilgisi olduğunu düşünüyor değilim" dedi.

'2,5 MİLYON KAÇAK GÖÇMEN ENGELLENMİŞTİR'

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Bakan Soylu, Türkiye'nin sınırlar konusunda aldığı tüm tedbirlerin belli olduğunu kaydederek, "Yaklaşık 2,5 milyon Türkiye'ye girmek isteyen kaçak göçmen engellenmiştir. Türkiye'de de yaklaşık 1 milyon 100 bini aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır. Bunlardan 330 binini yurt dışına, Kılıçdaroğlu onu da bilmez, uluslararası antlaşmaşlar neticesinde ülkelerine geri gönderdik. Yaklaşık 700 bine yakın kaçak göçmen de son 5 yılda Türkiye'den Avrupa'ya geçti. Kılıçdaroğlu maalesef Türkiye'de yabancı düşmanlığını körüklemek ve her seçim takviminde sığınmacı meselesini gündeme taşıyabilmek için bir tahrikkar üslup ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'BAYRAM GİDİŞİNE KISITIMIZ VAR'

Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bayramda ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların geri dönmelerine gerek yok" açıklamasının hatırlatılması üzerine, Bahçeli'nin grup toplantısını dinlediğini söyledi. Soylu, "Sayın Bahçeli'nin bu konuda daha önceki konuşmalarını ve MHP'nin göç raporunu okumuş birisi olarak söylüyorum; o gün ne söyleniyorsa bugün aynı anlayışla aynı değerlendirmeler ortaya koyuluyor. Yani farklı bir üslup söz konusu değil. Bu zamana kadar 500 bin gönüllü geri dönüş yaptı. Bugün bu mesele provoke ediliyor. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu insanlar elbette ki kendi memleketlerine geri dönecekler. 490 bin üzerindeki Suriyeli güvenli bölgelere döndüler, bundan sonra da dönecekler. Zaten güvensiz bölgelere gidişin olabilmesi mümkün değildir. Bu bayram için de önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusudur. Yani bayram gidişine bir kısıtımız var" ifadelerini kullandı. DHA .

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