Bakan Soylu: Bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bugüne kadar 135 bin 916 FETÖ operasyonu ve 312 bin 121 gözaltı yapıldığını belirterek, 'Yemin olsun ki bu devletin ve milletin içinde bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun bunları son nefesimize kadar takip edeceğiz' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına video konferansla Rize'den katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve çok sayıda davetli hazır bulundu. Programdan önce sinevizyon ekranına 15 Temmuz gecesi darbecilerin bombalı saldırısında şehit olan, Özel Harekat polislerinin fotoğrafları yansıtıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, video konferansla söz alan Soylu, 15 Temmuz akşamı şehit aileleri, gazi ve gazi aileleriyle birlikte olamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

'TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİSİNİ GELİŞTİRDİ'

15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin terörle mücadelede kendini geliştirdiğini kaydeden Soylu, "15 Temmuz'dan sonra Türkiye sadece darbecilerin tahrip ettiği binaları değil, pek çok konuda kendini yeniledi. Türkiye terörle mücadele stratejisini geliştirmiştir. Türkiye bugün dünyada yapay zeka ile komut almadan hedefi bulup yok eden dünyadaki ilk hava savunma operasyonunu gerçekleştiren, bunu Libya'da tecrübe eden ülke olarak uluslararası literatüre girmiş, dünyanın en önemli insansız hava aracı üreticisi olan ülkelerinden biridir" dedi.

'FETÖ'YE KARŞI 312 BİN 121 GÖZALTI YAPTIK'

Bakan Soylu FETÖ'yle etkili mücadelenin devam ettiğini söyleyerek, "15 Temmuz'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığı olarak 135 bin 916 FETÖ operasyonu, 312 bin 121 gözaltı yaptık. Yemin olsun ki bu devletin ve milletin içinde bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun bunları son nefesimize kadar takip edeceğiz" diye konuştu.

'BU ÜLKENİN KÖTÜYE GİDEN TEK BİR GÜVENLİK RAKAMI YOKTUR'

Bakan Soylu, bu milletin etinden et koparanların arkasını dönüp rahat bir şekilde gidemeyeceklerini, onlara dünya ve ahirette de rahat vermeyeceklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Hiç kimse endişe etmesin, yapılan provakasyonlar, yapılan bir takım maksatlı yayınlar ve bir takım spekülasyonlar ve bütün bu yalanlarını videolara çekip sıralayan FETÖ'cü suçlu ağızlar kimsenin moralini bozmasın. Bu ülkenin 15 Temmuz'dan sonra kötüye giden bir tane güvenlik rakamı yoktur. Madde bağlantılı ölümler 941'di, bugün 314'de geriledi, terör örgütünün yıllık katılımı 5 bin 558'di, geçen yıl 53'e kadar geriledi. 1500 kişiyle sadece bir yerde piknik yaparlardı. Bugün sınırlarımız içerisinde toplam 240 kişiden eksiği var fazlası yok."

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.