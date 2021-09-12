Bakan Soylu: Bir daha asla başaramayacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Eylül gibi her darbenin Türkiye'yi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusu olduğunu belirterek 'Bir daha asla başaramayacaklar.' ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Eylül gibi her darbenin Türkiye'yi "müstemleke memleketi" yapmak isteyenlerin kurgusu olduğunu belirterek "Bir daha asla başaramayacaklar." ifadesini kullandı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

"12 Eylül'deki gibi her darbe, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusudur. Hedefleri bağımsız ve özgür Türkiye'dir. Hedefleri milletin birliğidir. Vesayetin araçları, maskeli iş birlikçileriyle istikrarsızlık ve devleti işlevsiz hale getirmektir. Bir daha asla başaramayacaklar."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.