Bakan Soylu: Avrupa “MAL” bulmakta zorlanıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Jandarmanın ortak düzenlediği narkotik operasyonlarıyla ilgili yeni bilgi paylaştı
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından uyuşturucu operasyonlarının sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunarak konuyla ilgili tablo paylaştı:
Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa;
Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu.
#BağımsızOl
Avrupa Uyuşturucu Raporu 2021-Avrupa İstatistikleri
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)