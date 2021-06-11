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Bakan Soylu: Avrupa “MAL” bulmakta zorlanıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Jandarmanın ortak düzenlediği narkotik operasyonlarıyla ilgili yeni bilgi paylaştı

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11.06.2021 18:55:54
Bakan Soylu: Avrupa “MAL” bulmakta zorlanıyor

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından uyuşturucu operasyonlarının sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunarak konuyla ilgili tablo paylaştı:

Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa;

Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu.

#BağımsızOl

Avrupa Uyuşturucu Raporu 2021-Avrupa İstatistikleri

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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