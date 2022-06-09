Bakan Soylu açıkladı: Taksicilere 'kaçak göçmen' önlemi

İçişleri Bakanı Soylu, 'Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin' dedi.

Öte ya dan Soylu, TIR parklarına kamera kurma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Soylu, "TIR kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı TIR parklarına kamera sistemi kurmayı tedbir olarak getiriyoruz" diye konuştu.

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