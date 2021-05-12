Bakan Soylu açıkladı: İşte Ramazan Bayramı’ndan alınacak tedbirler

İçişleri Bakanı Soylu, Ramazan Bayramı Tedbirleri konulu basın toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti.

Bakan Soylu, illere canlı bağlanarak tam kapanma tedbirleri ile trafik, asayiş durumlarına ilişkin bilgi aldı.

İzmir ve İstanbul ve Antalya başta olmak üzere birçok ile canlı bağlanan Soylu, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için Bakanlık birimlerinin görevinin başında olduğunu belirtti.

BAYRAM SONRASI DÖNECEKLER İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

Bayram öncesinde tam kapanma tedbirlerine dikkat noktasında gösterdikleri gayreti bayram süreci ve sonrasında da devam ettireceklerini ifade eden Soylu, "En önemli meselelerimizden biri bayram sonrası seyahat belgesi alıp da dönenler olacaklardır. Bunların yoğunluk oluşturacağı trafik güzergahlarındaki tedbirler ve denetimlerin aynı şekilde devam etmesi lazım." diye konuştu.

"10 MİLYON 944 BİN 580 KİŞİYE E-DEVLET ÜZERİNDEN ÇALIŞMA İZİN BELGESİ VERİLDİ"

Bakan Soylu, koronavirüs salgını başladığı andan itibaren her sabah 18 büyükşehrin toplu taşıma rakamlarını aldıklarını ve bunun 10 milyon civarında olduğunu belirterek, "Normal kısıtlamalarda bu yaklaşık 3-4 milyona kadar düşüyordu. Şu anda da günlük 500-600-700 bin seviyelerinde." dedi.

Bu verilerin tam kapanma döneminde mobilizasyonun mümkün olduğunca azaldığını gösterdiğine vurgu yapan Soylu, "10 milyon 544 bin 980 kişiye e-Devlet üzerinden çalışma izni belgesi verildi. Bu önemli bir rakamdır. İlk gün aksama söz konusu oldu ama o aksama sistem üzerindeki yoğunlaşmadan kaynaklanan aksamaydı, ikinci ve üçüncü günlerde çok doğal olarak bu aksamalar ortadan kalktı." ifadesini kullandı.

"2 MİLYON 33 BİN 736 SEYAHAT BAŞVURUSU OLDU"

Bakan Soylu, şehirlerarası yol denetim noktaları ve şehir içi kontrol noktalarında kolluk güçleri, trafik denetim birimleri ve asayiş güçlerinin ciddi bir denetim ortaya koyduğunun altını çizdi.

"2 milyon 33 bin 736 seyahat belgesi başvurusu oldu. Biz bunun 945 bin 834'üne izin verdik, 982 bin 369'una da e-başvuruya koyduğumuz kriterlere uymadığı için izin verilmedi." bilgisini paylaşan Soylu, 105 bin 533 başvurunun da incelemelerinin sürdürüldüğünü, şu anda izin verilme aşamasında olduğunu bildirdi.

Soylu, sistemin aynı şekilde devam etmesi için gayretlerinin süreceğini vurgulayarak, "Özellikle şehirler arası trafikte veya toplu taşımadaki yolcu durumuna ilişkin, 29-30 Nisan 2021 tarihinde 5 bin 471 sefer yapıldı. Yolcu sayısı da 159 bin 550 idi. Bu, tam kapanmanın başladığı, tam kısıtlamanın olduğu gündeki rakam. 11 Mayıs 2021 tarihinde sefer sayısı 1390 ki bayram öncesi olmasına rağmen. Yolcu sayısı da 22 bin 800." diye konuştu.

Soylu, hareketlenmeyi mümkün olduğunca daraltma gayretlerinde aksaklık yaşanmadığını ifade etti.

"DENETİMLERDE 174 BİN 178 PERSONEL GÖREV ALACAK"

İçişleri Bakanı Soylu, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma döneminde alınacak tedbirlere ilişkin şunları kaydetti:

"Şehirler arasında 1167 kontrol noktasında 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacak. Şehir içinde 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 personelimiz görev yapacak. Yine 7/24 esasına göre özellikle motorize ve yaya ekipler marifetiyle 13 bin 938 ekip, 78 bin 230 kolluk personeli de bu tip salgın denetimlerini gerçekleştirecek.

Yani bayram süresince ve bayramdan bir hafta sonraki pazar gününün sonuna kadar, yani 17 Mayıs'tan başlayıp 24 Mayıs'a kadar toplam 174 bin 178 personel şehirler arası, şehir içi denetimlerde, şehir içi yaya ve motorize denetimlerde bilfiil görev alacaklar."

"RİCAMIZ, BAYRAMINIZI ÇEKİRDEK AİLENİZLE GEÇİRİN"

Vatandaşların huzurlu ve rahat bir bayram geçirmesi için çalıştıklarının altını çizen Soylu, Kovid-19 salgınından kurtulabilmek için milletin gösterdiği fedakarlığa işaret etti.

Bakan Soylu, "Vaka sayılarını düşürmek kadar yerinde tutmak da önemlidir. Onun için vatandaşlarımızdan ricamız, bayramınızı çekirdek ailenizle değerlendirin. Teknoloji ilerledi, hepimiz mümkün olan ölçüler içerisinde akrabalarımızla konuşarak bayramı değerlendirebiliriz." çağrısını yaptı.

Soylu, Ramazan Bayramı'nda kurallara uyulması durumunda bu fedakarlıkların karşılığının alınabileceği bir kontrollü normalleşme dönemine adım atılabileceğini, bunu milletin, çocukların, gençlerin çok hak ettiğini vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.