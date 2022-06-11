Bakan Soylu açıkladı: Bin 200 mahallede yabancılar ikamet edemeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık bin 200 mahallenin yabancıların ikametine kapatılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Soylu '1 milyon 246 bin göçmeni yurt içinde yakalamışız. 361 bin 740 kişiyi biz bugüne kadar göndermişiz. Diğerleri ne olmuş, uluslararası korumaya başvurmuşlar. Toplam 506 bin 280 kişi de gönüllü olarak Suriye'ye geri dönmüş. Yunanistan'ın yaptığını yapmadık. Yunanistan'ın yaptığı insanlık ayıbını dünyaya anlatan da biziz' dedi.

Türkiye'nin geçen yıl toplam sınır dışı oranını yüzde 11'den yüzde 53'e çıkardığını belirten Soylu 'Her yüz yakalan kaçak göçmenin 53'ünü geri gönderiyoruz. Sınır dışı olayı kolay değil. Önce kimliğini tespit edeceksin, ülkesini tespit edeceksin. Örneğin ülkeye geldiğinde pasaportunu yırtıyor, üzerinde belge bırakmıyor' dedi.

ALINAN ÖNLEMLERİ AÇIKLADI

Soylu sığınmacı sorunuyla mücadeleye ilişkin alınan önlemlere dair şu bilgileri aktardı:

'Aldığımız kararlardan biri şu, dün itibarıyla uygulamaya geçti. Yılbaşında bir karar aldık, dedik ki, Türkiye'de vize serbestisi olan ülkeler var buradan gelenler var, bir kısmı geri dönmüyor. Baktık ki bu rakam büyümüş. Vize serbestisiyle gelip bunu ihlal edenlerin oranı kaçak göçenler içerisinde yüzde 28. Bu konuyu değerlendirmek için komisyon kurduk. Artık vize başvurularında parmak izi alıyoruz, vize alırken taahhütname imzalattık. Gelişi durdurabilmek için. Pasaportu yırtıyorlar dedim ya, aklı evveller ne demek istiyor dedi. Parmak izi aldığımız için ülkesini söylemese de ülkesine geri gönderebiliyoruz. Yerli ve milli parmak izi makinemiz çalışıyor. Dünyada 7 ülkede var biri de biziz. İstanbul havalimanında başlandı, diğer yerlerde de başlatacağız.

Gelelim taksi uygulamasına, valiliklere genelge gönderdik. Bir ilden başka bir ile götürüyor. Bundan sonra yabancıyı gördükten sonra senin bu ülkede kalma iznin var mı sorusunu sorma yetkisi getirdik. Taksilere bu yükümlüğü getirdik. Bunu yapmazsa kanun diyor ki sen ya göçmen kaçakçısısın ya da insan kaçakçısısın. Biz böyle mücadele ederken, aman ben 3 kuruş kazanayım diyenlere engel oluyoruz. Aynısı TIR parklarında. Kameralar yerleştirdik.

Öğrenim vizesi ve tıbbi tedavi için vize almak isteyenler var. Burada da bir istismar var. Öğrenci vizesiyle geliyor, ikamet başvurusunda bulunuyor. Öğrenim vizesiyle gelip ikamete başvuranlara ikamet vermiyoruz. Öğrenimi bittikten sonra ülkesine dönecek. 10 Şubat 2022'den itibaren Turizm vizesiyle gelerek süresini bitirenlerin ikametine izin vermiyoruz.

Eğer bir kişi ev satın alırsa, diyelim ki 10 bine metruk ev aldı. Biz bunu değiştirdik. Dedik ki büyükşehirlerde 75 bin dolara ev satın alıyorsan sana ikamet veririz. Sahte kira kontratları vardı, artık notere ev sahibiyle birlikte gidecek.

İkamet izni yabancıların yaptırmak zorunda olduğu sağlık sigortaları vardı, maalesef burada da sahtecilik vardı. Burada da tedbir aldık. Sigorta düzenleme merkeziyle konuştuk, bu poliçelerin işlevselliğini artırmak için birtakım kararlar aldık. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla görüştük, uzun bir ikamet alsa da 6 aylık bir süreye geçtik. Sahte olup olmadığı ikamet aldığında artık ortaya çıkıyor.

Yabancıların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği toplam 781 mahallenin tüm yabancılar için ikamete kapatıldığını hatırlatan Soylu, '1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacaktır. Böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılmış olacaktır' dedi.

Soylu Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni olmayacağını da ekledi. .