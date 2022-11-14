Bakan Soylu: ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Amerikan Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz' dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, saldırının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'nde açıklamalarda bulundu.

Soylu, patlamayı gerçekleştiren faillerle ilgili "Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçacaklardı." dedi.

Açıklamasında “Bize verilen mesajı aldık” diyen Soylu, "Amerikan Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlara senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliklerinin tartışılması gerektiğini dile getirdi.

Soylu ayrıca saldırıyla ilgili yakalanan Suriye uyruklu Ahlam Albashır hakkında "Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki buna üzülecek ama 'Onu öldür' talimatı verdiği kişiyi de yakaladık" dedi.