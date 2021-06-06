Bakan Soylu: 2 günde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Süleyman Soylu, Eren Operasyonları'nda 2 günde 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Eren Operasyonları kapsamında gerçekleştirilen faaliyet nedeniyle Bakan Soylu, Jandarma'ya tebriklerini iletti.
"JANDARMAMIZI VE KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"
Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Eren Operasyonları kapsamında; Dün, Van Başkale'de, Bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam 5 teröristi etkisiz hale getiren kahraman jandarmamızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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