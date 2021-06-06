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Bakan Soylu: 2 günde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Süleyman Soylu, Eren Operasyonları'nda 2 günde 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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06.06.2021 15:43:24
Bakan Soylu: 2 günde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Eren Operasyonları kapsamında gerçekleştirilen faaliyet nedeniyle Bakan Soylu, Jandarma'ya tebriklerini iletti.

"JANDARMAMIZI VE KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eren Operasyonları kapsamında; Dün, Van Başkale'de, Bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam 5 teröristi etkisiz hale getiren kahraman jandarmamızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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