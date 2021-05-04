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Bakan Selçuk'tan 'Marlon Brando' paylaşımı

Sosyal medyada gündem olan '#20liyaşlarchallenge' akımına birçok ünlü isim katılırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da esprili bir paylaşımda bulundu.

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04.05.2021 22:36:06
Bakan Selçuk'tan 'Marlon Brando' paylaşımı

Bakan Selçuk gençlik fotoğrafı yerine dünyaca ünlü aktör Marlon Brando'nun fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk'un paylaşımına binlerce yorum geldi.

Geçtiğimiz gün sosyal medyada başlatılan '#20liyaşlarchallenge' akımında binlerce paylaşım yapıldı. Sanat ve siyaset dünyasından birçok isim 20'li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da akıma katıldı.

Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda "Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış" ifadelerini kullanırken ünlü aktör Marlon Brando'nun fotoğrafını koydu.

ziya selçuk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan