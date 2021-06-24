Bakan Selçuk’tan '25 milyonluk satış' iddiasına yalanlama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kardeşi Oktay Selçuk'un yönetiminde bulunduğu şirketin okullara satış yaptığını gösteren belgelerle ilgili '2013'den beri süregelen hizmet aboneliği bedeli' dedi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada "meslek hayatı boyunca sadece akademisyen olarak değil fikir adamı olarak da birçok sorumluluk aldığını" belirten Selçuk, Milli Eğitim Bakanı olduğunda tek bir şirkette bulunan yüzde 25 hissesinden feragat ettiğini söyledi.

“Hukuki süreç başlatılacak”

Bakan Selçuk, kardeşinin şirketinin devlet okullarına ve özel okullara 25 milyon liralık satış yaptığı şeklindeki iddiayı üzülerek okuduğunu belirterek, "Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Milli Eğitim Bakanlığı iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir."

Milli Eğitim bakanı iddianın 'araştırılmadan, incelemeden' ve 'algı oluşturma amacıyla' yapıldığını söyleyerek hukuki süreç başlatacağını belirtti.

Bakan Selçuk'un konuyla ilgili paylaştığı açıklama metni;

Ne olmuştu?

Oda TV'de dün yayınlanan iddiaya göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un yönetim kurulunda olduğu şirket, son iki yılda özel okullar dahil birçok kuruma 25 milyon 678 bin 159 TL'lik satış yaptığı ileri sürülmüştü. 2016 yılında kurulan İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda Oktay Selçuk'un yanı sıra Ziya Selçuk'a yakınlığıyla bilinen Selçuk Özdemir'in de yer aldığı iddia edilmişti. Ziya Selçuk, bakan olduğunda sahibi olduğu Özel Maya Okulları'nı kardeşine bırakmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.