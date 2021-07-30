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Bakan Pakdemirli: Yangınların söndürülmesinde iyiye doğru bir gidiş var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var.'

28 Dakika Önce
2021-07-30 10:29:20
Bakan Pakdemirli: Yangınların söndürülmesinde iyiye doğru bir gidiş var

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınların 57'sini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, "Aktif olan tüm yangınlarda iyiye doğru bir gidiş var. 3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz. Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var. Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığında açıklama yapılır. Turizmle ilgili tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim.” dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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