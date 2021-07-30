Bakan Pakdemirli: THK'da siyasi hareket edenler var

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, birçok ilde eş zamanlı olarak ortaya çıkan orman yangınlarını söndürmekle görevli uçakları tartışma konusu olan THK hakkında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl'nin görüşlerini paylaştı

Bakan Pakdemirli'ye THK ile ilgili tartışmaları sordum.

“Nagehan Hanım devletin 4 Bakanı burada, hep birlikte canla başla çalışıyoruz. Bakın ortak bir üzüntü var, böyle günlerde milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç varken ortaya atılan bu tartışmalara hakikaten üzülüyorum” diye başladı.

Sonra THK ile geçmişten gelen ihale sürecine dair şunları söyledi:

“Orman idaresi her yıl ihaleye çıkar. Bu, 1986'dan beri böyle. Yangın söndürmede helikopterlere ağırlık verelim diye bir karar alınmış. Bunun yanında THK'nın envanterinden uçak da kiralanmış.

THK'yı destekleyen 2 kurumuz zaten Nagehan Hanım. Biz ve Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı da THK'dan Sağlık helikopterleri kiralıyor. Yıllardır destek olduğumuz bir kuruma yönelik neden aleyhte bir tavır içinde olalım?

"ORMAN İDARESİ PERSONELİ BU UÇAKLAR BİNMEK İSTEMİYOR"

Ancak burada şöyle bir sorun var: 15-20 yılda biz Bakanlık olarak THK'ya 120-130 milyon Euro arası ödeme yaptık. Diyorlar ki maddi sıkıntı yüzünden uçakları yenileyemiyoruz, halbuki bu parayı başka yerlerde harcamak yerine uçakları yenileyebilirlerdi.

Uçaklar yenilenmediği için sorun çıkarıyorlar. Mesela 3 yıl önce suya inen ama kalkamadığı için müdahale edilmesi gereken uçak vardı. Böyle olunca Orman İdaresindeki personel de bu uçaklara binmek istemiyor. 3 yıl önce uçak yerine helikopter kiralayacağız dediler.

Yani teknik meseleler nedeniyle helikoptere ve dışarıdan uçak kiralamaya yöneldik. Bizim THK ile hiçbir sorumuz yok, neden olsun?"

“Madem hiçbir sorun yok bu tartışmalar neden çıkıyor Sayın Bakan” diye sorunca “Maalesef THK'nın içinde siyasi bir motivasyonla hareket edenler var. Aramızı açmak, bir sorun var gibi göstermek istiyorlar” yanıtını verdi.

Kiralanan Rus uçakları ile ilgili ise;

“Bakın THK'nın bu bahsedilen uçakları hem eski ve bakımsız hem de saatte 12 ton su çekebiliyorlar. Bizim kiraladığımız Rus uçağı ise saatte 84 ton su çekiyor.”

“Rus uçağının diğer alternatiflere göre pahalı olduğu yönündeki iddialara ne cevap verirsiniz?” diye sorunca da;

“Fazla bir alternatif yok, zaten bir iki adres var. Biz saatteki maliyete bakıyoruz ve maksimum alacağımız verimi hesaplıyoruz” yanıtını verdi.

Bekir Pakdemirli yangınları söndürme konusunda dünyadan örnekler vererek Türkiye'nin bu konudaki refleksinin çok gelişmiş olduğunu söyledi. Her yıl bizde ortalama maalesef 10 ila 20 bin hektar yanıyormuş. Bu rakam oransal olarak ABD, Rusya gibi ülkelerde daha fazlaymış.

Peki neden bakanlığın kendi yangın söndürme uçağı yok?

Bunu da “Güzel soru, neden olmasın? Ama bunun muhatabı biz değiliz. Bugüne kadar tercih edilmemiş. Halbuki biz kendi uçaklarımızla müdahale edelim istiyoruz. Eylülde de bir ihaleye çıkacağız” diyerek cevapladı Bekir Pakdemirli.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.