Bakan Pakdemirli'den merak uyandıran paylaşımlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Dün akşam saatlerinde "Nesli tükendi deniliyordu" yazan Bakan Pakdemirli, bugün de bir paylaşım yaptı.

Tweetinde "Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı." ifadelerini kullanan Bakan Pakdemirli'nin mesajlarının ne anlama geldiği merak konusu oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.