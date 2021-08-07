Bakan Pakdemirli açıkladı: İşte yangınlarla ilgili son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yurt genelindeki yangınlara ilişkin Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ula Helikopter Harekat Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, Muğla ve Isparta'da 6 noktada çıkan orman yangınlarının devam ettiğini söyledi. Pakdemirli, "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor." diye konuştu.

150 bin ton suyun havadan ve karadan müdahale amacıyla yangın söndürme faaliyetleri için kullanıldığını belirten Pakdemirli, "Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından sıkıldı. Bir nevi yapay yağmurlama yapıldı" dedi.

Pakdemirli yangınlarla, 16 uçak, 9 iHA, 57 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ile 5 bin 250 orman personelinin mücadele ettiğini söyledi.

Pakdemirli, Milas'ta devam eden orman yangınına yönelik verdiği bilgide, "Milas yangını devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor" ifadelerini kullandı.

Muğla'da 15 orman yangının meydana geldiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Termik santrali ve turizm alanlarını da korumak için ciddi çaba sarf ettik" diye konuştu.

Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yangın bitki örtüsünün arasında uykuya dalmış durumda, ilerleyen saatlerde düşen nem, artan sıcaklık ve rüzgarla beraber bir miktar daha hareketlenmesini bekliyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.