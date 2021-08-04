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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Pakdemirli: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 33 ilde 167 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

1 Gün Önce
2021-08-04 17:08:42
Bakan Pakdemirli: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı

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Pakdemirli, Twitter hesabından, orman yangınlarıyla ilgili son durumu, ayrıntıları içeren bir infografikle paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınları son durum, 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları'nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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