DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan yangın iddialarına yanıt
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Bakan Koca: Yapılan aşı dozu 71 milyonu aştı
Küresel güçlerin işgali ve Irak’ta yağmalanan kültür hazineleri
Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak
Analiz: 'Enflasyon tahminleri, fiyat baskıları neticesinde yükseltildi'
Ekvator Ginesi'nde 6 Fransız askeri gözaltına alındı
7 çocuklu dayı 'aşı kısırlık yapıyor' derse!
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi 6 ay daha uzatıldı
İstanbul'da 20 bin sahte parfüm ele geçirildi
Oyunda deneyimi artıracak yeni Excalibur gaming aksesuarlar tanıtıldı
'Sarıklı amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı
Somali'de uzun süredir ertelenen seçimler başladı
Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı
Turkcell Genel Müdürü Erkan, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yeni mezunlarla bir araya geldi

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Pakdemirli: 3 uçak, 38 helikopter ile yangınlara müdahale ediliyor

Bakan Pakdemirli: 3 uçak, 38 helikopter ile yangınlara müdahale ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, '3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz' dedi.

3 Saat Önce
2021-07-29 17:11:06
Bakan Pakdemirli: 3 uçak, 38 helikopter ile yangınlara müdahale ediliyor

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum devam eden yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor" ifadelerini kullandı

"3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz" açıklamasını yapan Pakdemirli, ""Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine meydana gelen yangınla ilgili de konuşan Pakdemirli, "Güvercinlik'te bir otelin boşaltılması söz konusu oldu ve tahliye başladı" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş