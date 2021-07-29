Bakan Pakdemirli: 3 uçak, 38 helikopter ile yangınlara müdahale ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, '3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum devam eden yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor" ifadelerini kullandı

"3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz" açıklamasını yapan Pakdemirli, ""Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine meydana gelen yangınla ilgili de konuşan Pakdemirli, "Güvercinlik'te bir otelin boşaltılması söz konusu oldu ve tahliye başladı" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.