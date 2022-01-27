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20. Geleneksel eğitim sempozyumunda Bakan Özer 'Yarıyıl tatilinden sonra yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceğiz.' dedi.
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Bakan Özer'den ''Ara tatil uzayacak mı?'' sorularına tepki
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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Özer'den ''Ara tatil uzayacak mı?'' sorularına tepki

Bakan Özer'den ''Ara tatil uzayacak mı?'' sorularına tepki

Milli Eğitim Bakanı Özer, 'Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanılacak yerler okullardır?” dedi.

1 Saat Önce
2022-01-27 13:45:28
Bakan Özer'den ''Ara tatil uzayacak mı?'' sorularına tepki

İkinci dönemin başlangıcıyla ilgili salgına bağlı tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara değinen Bakan Özer, şunları söyledi:

"İnşallah bu iki haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular, 'Acaba tatil uzayacak mı?' Ben de o soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanılacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM'ler değildir? Bizler eğer 21'inci yüzyılda iddialı bir ülke olmak istiyorsak, bölgesinde ve dünyada üretimiyle toplumsal barışıyla, demokrasi kültürüyle örnek teşkil eden bir ülke olmak istiyorsak beşeri sermayemize sürekli yatırım yapmak zorundayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sürekli yükseltmek zorundayız." .

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