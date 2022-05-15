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Bakan Nureddin Nebati Güldür Güldür paylaşımı | Güldür Güldür bakan olayı nedir? Güldür Güldür Show hangi bakanı konu aldı?
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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Nureddin Nebati Güldür Güldür paylaşımı | Güldür Güldür bakan olayı nedir? Güldür Güldür Show hangi bakanı konu aldı?

Bakan Nureddin Nebati Güldür Güldür paylaşımı | Güldür Güldür bakan olayı nedir? Güldür Güldür Show hangi bakanı konu aldı?

Bakan Nureddin Nebati Güldür Güldür paylaşımı | Sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un yeni bölümündeki bir skeç gündem oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'yi konu alan skeç çok beğenildi. Bakan Nebati'de sosyal medya hesabından skeci paylaşarak yorum yaptı. Güldür Güldür bakan olayı nedir? Güldür Güldür Show hangi bakanı konu aldı? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-05-15 10:16:58
Bakan Nureddin Nebati Güldür Güldür paylaşımı | Güldür Güldür bakan olayı nedir? Güldür Güldür Show hangi bakanı konu aldı?

Sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un yeni bölümündeki bir skeç gündem oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'yi konu alan skeç çok beğenildi. Bakan Nebati'de sosyal medya hesabından skeci paylaşarak yorum yaptı. Güldür Güldür bakan olayı nedir? Güldür Güldür Show hangi bakanı konu aldı? İşte detaylar...

Bakan Nureddin Nebati Güldür Güldür paylaşımı

Show TV'de yayınlanan komedi programı Güldür Güldür Show sekçelerinden biri gündem oldu. Bir skeçte kendisini konu alan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, sosyal medya Twitter'dan paylaşım yaptı.

Bakan Nebati, paylaşımında programı izlediğini belirterek, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerine yer verdi.

nebati .

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