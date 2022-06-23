Bakan Nebati'den ''Marmaris yangını'' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Marmaris'te devam eden orman yangını ile ilgili açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz.90'lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu, iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Nebati "Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını etkileyen olağanüstü fiyat artışlarının alım güçlerine en az düzeyde yansıması için azami çabayı gösteriyor ve gerekli adımları ivedilikle atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmaris'te devam eden orman yanını hakkında konuşan Nebati "55 yangın söndürme helikopterimiz, 20 uçak, 8 İHA,105 bin gönüllü var. Havadaki su kapasitemiz 302 tona çıkmış durumda. Yangınla mücadele bütçesi 4 milyar Türk Lirasıdır." dedi. .