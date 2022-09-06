Bakan Nebati'den flaş ''Katar'' açıklaması: Ticaret yeniden başlayacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şartlar uygun olduğunda Katar ile doğal gaz ticaretinin başlatılacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRT Haber'in aktardığına göre 'Avrupa'nın Rusya'dan doğal gaz alımını azaltmasının fiyatlarda artışa neden' olduğunu söyleyen Bakan Nebati, doğalgaz ticareti ile ilgili, "Birçok kaynakla görüşmeler devam ediyor" dedi.

Nebati, Katar ile şartlar uygun olduğunda gaz ticaretinin tekrar başlatılabileceğini açıkladı.

'AKKUYU İLE İLGİLİ RUSYA İLE TEMASLAR DEVAM EDİYOR'

Bakan Nebati ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili Rusya ile temasların devam ettiğini söyledi. .