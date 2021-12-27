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Bakan Nebati'den 'Babacan' hatırlatması: 'Biz sahip çıktık’
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Bakan Nebati'den 'Babacan' hatırlatması: 'Biz sahip çıktık’

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, canlı yayında ekonomiye ilişkin sorulara cevap verdi. Muhalefetin iddialarına da cevap veren Nebati, kendisine isim vermeden eski Hazine ve Maliye Bakanı Ali Babacan’ın iddiaları hatırlatılınca Babacan hakkında, ‘biz sahip çıktık’ dedi

42 Dakika Önce
2021-12-27 22:39:53
Bakan Nebati'den 'Babacan' hatırlatması: 'Biz sahip çıktık’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gündeme ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor… Türk Telekom

'Ali Babacan' hatırlatması

Nebati, programda gazeteci Okan Müderrisoğlu'nun “Bütün bunlar bundan 10 yıl önce, şimdi siyasi parti kurmuş Hazine ve Maliye Bakanı'nın eseri mi, AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın eseri mi” sorusuna cevap verirken dönemin ekonomi bakanı, şu an Deva Partisi Genel Başkanı olan Ali Babacan hakkında isim vermeden hatırlatmada bulundu:

nebati-ekonomi

“AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın eseridir. Çok net, ben sadece burada Hazine ve Maliye Bakanıyım. Siyasi iktidarın politikalarına inanarak ve güçlü bir şekilde hareket ederek yoluma gidiyorum. Seçilmiş iktidarın liderinin dışında bir iş yapabilir misiniz? Olmaz ki, mantığa aykırı. ABD'de seçilmiş olan Biden'a rağmen bir bakan iş yapabilir mi? Böyle bir dünya yok ki. Sonra da çıkmış bir şeyler söylüyor. Bana da yazıyorlar ya, ekonomiyi, şunu bunu bilmez…”

“Bu çocuğu nereden buldunuz diyorlardı, biz sahip çıktık”

“Lütfen hatırlayın, o dönemde ekonominin başına getirilmiş olan, şimdi hakaretlerde bulunan arkadaşımıza biz sahip çıktık. Bu çocuğu nereden buldunuz diyorlardı. Şimdi söylemeyeyim, ona söylenen lakapları biliyorum. Biz sahip çıktık. AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı sahip çıktı. Ben bu gücü nereden alıyorum, ona inanmışım, politikalarına inanmışım. Parlamenter sistemde de böyledir. Başbakanla uyumlu olmayan bakanı alırsın. Bu kadar açık. Gece yarısı operasyonuyla bakan geldi, bakan gitti deniliyor, yok böyle bir şey.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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