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Bakan Nebati'den açıklama geldi! Kurdaki düşüş fiyatlara yansıyacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den, kurdaki düşüşün fiyatlara yansımasıyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

14 Dakika Önce
2021-12-22 15:15:18
Bakan Nebati'den açıklama geldi! Kurdaki düşüş fiyatlara yansıyacak mı?

Kurdaki düşüşün ardından indirim açıklamaları gelmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurda belli bir rahatlama sağlandığını, kurdaki düşüşün fiyatlara yansımasında bakanlığın kendini göstereceğini söyledi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nebati, iş dünyasıyla temaslarının devam edeceğini, Anadolu'da da temaslarda bulunacağını belirtti.

Nebati, "4 Ocak'ta il başkanları toplantısı var. Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile buluştuk. Anadolu'ya da çıkacağız. Diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce şöyle bir rahatlama. O gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte çalışmak. O-bu yok sen-ben yok." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin döviz kuruyla birlikte artan fiyatların tekrar düşüp düşmeyeceğine ilişkin sorusuna fiyatlarda gevşeme beklediğini belirtmişti.

Bakan Muş açıklamasında, "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz." demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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