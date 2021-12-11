Bakan Muş duyurdu: Yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesi onaylandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını bildirdi.
2021-12-11 15:31:05
Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını belirterek, "Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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