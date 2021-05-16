DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Pakistan'dan ABD'ye ''Filistin'' çağrısı
Hint versiyonu tüm dünyanın sorunu olacak
CarrefourSA’dan sokak hayvanlarına 5 ton mama yardımı
Türkiye'de koronavirüs vakaları 10 bine düştü
Kerevitaş'ın ilk çeyrek konsolide cirosu yüzde 44,2 artışla yaklaşık 1 milyar TL oldu
'Grup Taşıma' özelliğiyle kullanıcılar sohbet geçmişlerini BiP'e taşıyabiliyor
SOCAR Türkiye esnek çalışma modeline geçiyor
'BM'nin İsrail ve Filistin'e çatışmalara son verme çağrısı yeterli değil'
Tivibu Go, paket seçeneklerini yeniledi
Emlak Katılım'dan gayrimenkul sektörünü destekleyen yeni modeller
Mescid-i Aksa’ya Hıristiyan Tehdit: Hıristiyan Siyonizm Doktrini
Uygulanan aşı miktarı 25 milyon 795 bin 158'e ulaştı
Türkiye'nin tropik meyveleri
'Ortadoğu'daki çatışmalardan nemalananlar var'
Bakan Muş duyurdu: 1 ton 'Captagon' cinsi uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Muş duyurdu: 1 ton 'Captagon' cinsi uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Muş: 'İskenderun Limanı'ndaki aramada 1072,6 kilogram 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.'

ABONE OL

Google News - Timeturk
16.05.2021 20:31:55
Bakan Muş duyurdu: 1 ton 'Captagon' cinsi uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, bugüne dek en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün; Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanına gelen 17 konteyner yükü “bina taşı” beyan edilen eşyada 15-16 Mayıs tarihlerinde Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirilmiştir.

Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1.072,6 kg (6.264.259 adet) “Captagon” cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL'dir.

Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş