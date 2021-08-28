Bakan Kurum: Selde hasar gören sanayi sitelerinin tamamını yeniliyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Selde hasar gören sanayi sitelerinin tamamını yeniliyoruz. Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve AFAD ile birlikte inşa edeceğimiz yeni dükkanları bir yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz' dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Selde hasar gören sanayi sitelerinin tamamını yeniliyoruz. Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve AFAD ile birlikte inşa edeceğimiz yeni dükkanları bir yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin ardından 17 günü geride bıraktıklarını belirtti. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile çok hızlı hareket ederek 10 günde hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Kurum, "Devletimizin tüm imkanlarıyla milletimizin yanındayız, yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üç ilimizde köy evlerimizle birlikte bin 114 konut üreteceğiz. Ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkılmış; Kastamonu'da 260 bina, 564 bağımsız bölüm, Sinop'ta 277 bina, 415 bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit sonuçlarına göre, binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz. Kastamonu'da yıkım kararı aldığımız 90 binanın tamamını yıktık. Sinop'ta da yıkım kararı aldığımız 101 binadan 64'ünün yıkımını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

'YENİ KONUTLARIMIZI 1 YIL İÇİNDE TESLİM EDECEĞİZ'

Yıkım çalışmalarını devam ettiğini hatırlatan Kurum, inşa sürecinin de başladığını belirterek şunları kaydetti:

"Yatay mimari esasıyla, zemin artı 3-4 katı geçmeyen yeni konutlarımızı en geç 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması adına hak sahibi vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımını yapıyoruz. Sel nedeniyle oluşan tahribatı gidermek için altyapı ve üstyapı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İlbank eliyle içme suyu şebeke hatlarımızı tamir ettik, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının hasar tespitini yaptık. Belediyelerimize 24 milyon TL hibe verdik. Kastamonu Bozkurt'ta 'Yeni Bozkurt' için vakit kaybetmeden çalışmaya başladık. TOKİ Başkanlığımız eliyle 3 Eylül'deki ilk ihaleyle 478 konutumuzun inşa sürecini başlatacağız.'

'BOZKURT'UMUZA DEĞER KATACAĞIZ'

Kurum, yapacakları çalışmalarla Bozkurt'un çehresini güzelleştireceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bozkurt'ta eskisinden daha büyük ve içinde kıraathanesi ve sosyal donatıları olan yeni bir kent meydanı yapacak bölgeye ticaret aksı kazandıracağız. Yerel mimarimizi örnek alarak inşa edeceğimiz yeni meydanımızla Bozkurt'umuza değer katacağız. Bozkurt'ta selde zarar gören ve yaklaşık 100 dükkân olan çarşımızı esnafımızla birlikte yenileyeceğiz. Sağlam binaların iç ve dış cephe tadilatını yapıp vatandaşlarımıza teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

'HİÇBİR VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'

Kurum, selde hasar gören sanayi sitelerinin tamamını yenileyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve AFAD ile birlikte inşa edeceğimiz yeni dükkanları 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sel bölgesinde ilk günden bu yana; Bakanlıklarımız, AFAD, KIZILAY, UMKE, JAK, kahraman Mehmetçiklerimiz, gönüllü yardım kuruluşlarımız ve emniyet güçlerimizle birlikte, her afette olduğu gibi omuz omuza çalıştık. Her bir çalışanımızın emeğine yüreğine sağlık. Biz, bir ve beraberiz. Selin oluşturduğu hasarları kısa sürede giderecek, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Selden etkilenen kardeşlerimizi güvenli yuvalarına ve iş yerlerine kısa sürede kavuşturacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.