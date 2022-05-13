Bakan Kurum: Dedelerinizin okla, yayla yaptığını İHA’larla, SİHA’larla yapacaksınız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum’da Kitap Fuarı Açılış Programı’nda konuştu

Erzurum'da Kitap Fuarı Açılış Programı'na katılarak gençlere seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sizler bizden daha özgüvenli bir nesilsiniz. Sizler bugün; itibarlı, dünyada söz sahibi bir ülkenin şerefli vatandaşlarısınız. Ecdadımızın ve bizlerin el yordamıyla yaptıklarını sizler teknolojiyle, yapay zekâyla yapacaksınız.Dedelerinizin okla, yayla yaptıklarını sizler İHA'larla, SİHA'larla yapacaksınız. Dünyayı kendinize hayran bırakacaksınız.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum'da Kitap Fuarı Açılış Programı'na katıldı.

“Bizim medeniyetimizde kitap demek bilim demektir, ilim demektir, okumak demektir.” diyen Bakan Murat Kurum, Yunus Emre'nin “İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır.” sözünü hatırlatarak, “Okumamız, öğrenmemiz gerekiyor. Bu yüzden bizler ilmi Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmak için öğreniriz. Bunun yanında ilimden maksadımız da kendimizi bilmek, yani Hakk'ı tanımaktır.İnancımızın bizlere ilk emri “Oku” olmuştur. Çünkü biliyoruz ki okuyan, kitapla yetişen nesiller, böyle pırıl pırıl gençlerimiz başarı dolu ve iyi bir geleceğe doğru koşan insanlar olacaktır. Bizlerin yaptığından daha iyisini, daha güzelini yapacaktır.” şeklinde konuştu.

“Sizler büyük Türkiye yürüyüşünde öncü rol üstleneceksiniz.”

Gençlere seslenerek, “Bu milletin bir hedefi, bir hayali var. O hedefi sizler omuzlarınızda yükselteceksiniz. Sizler Yunus'un diliyle seslenen, Mevlâna'nın gönlüyle bakan, Fatih'in cesaretiyle hareket eden Anadolu'nun evlatlarsınız.” diyen Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Çağ açıp-çağ kapatan, tüm insanlığın umudu olan bu milleti tekrar sizler dünyada söz sahibi yapacaksınız.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” demişti. Ve ülkemizde hiçbir şey artık eskisi gibi olmadı, Türkiye adeta çağ atladı.İnşallah sizler de bu kalkınmayı çok daha ileriye taşıyacaksınız. Büyük Türkiye yürüyüşünde öncü rol üstleneceksiniz.”

“Dedelerinizin okla, yayla yaptıklarını sizler İHA'larla, SİHA'larla yapacaksınız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Sizler bizden daha özgüvenli bir nesilsiniz. Sizler bugün; itibarlı, dünyada söz sahibi bir ülkenin şerefli vatandaşlarısınız. Ecdadımızın ve bizlerin el yordamıyla yaptıklarını sizler teknolojiyle, yapay zekâyla yapacaksınız.

Dedelerinizin okla, yayla yaptıklarını sizler İHA'larla, SİHA'larla yapacaksınız. Dünyayı kendinize hayran bırakacaksınız. Geleceğin kentlerini, akıllı şehirlerini sizler kuracaksınız. İklim değişikliği ile mücadelede öncü rolü kıymetli gençlerimiz üstlenecekler. Çarşılarıyla, camileriyle, hanlarıyla, hamamlarıyla sizler bizden daha iyi fuar merkezlerini, okulları, hastaneleri yapacaksınız.

Bu cennet vatanın, taşını, toprağını, havasını, suyunu, tüm servetini sizler muhafaza edeceksiniz. İnşallah bizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarıp dünyada her konuda söz sahibi olan, her konuda fikri olan, ilmi ve bilimi olan gençler olacaksınız.”

Konuşmanın ardından Bakan Kurum, kitap fuarını gezdi. .