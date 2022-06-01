Bakan Kurum’dan vatandaşa verilecek arsalar ile ilgili açıklama

Bakan Murat Kurum, 81 ilde evi olmayan vatandaşların kira öder gibi konut sahibi olabileceği projenin ağustosta duyurulacağını, fazla talep gelirse sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TÜFE'nin üstünde kira artışı yapan ev sahiplerine cezalar uygulanacağını söyledi. Fahiş kira artışından mağdur olan vatandaşların, Borçlar Kanunu'na göre mahkemeye başvurabileceğini de belirten Bakan Kurum, 81 ilde evi olmayan vatandaşların kira öder gibi konut sahibi olabileceği projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağustos ayında duyurulacağını açıkladı.

Bakan Kurum, bugün başlayıp 7 Haziran'a kadar devam edecek olan Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bir araya geldiği medya kuruluşlarının Ankara Temsilcilerine gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum konu başlıklarıyla şunları söyledi:

KURALAR NOTER HUZURUNDA

İhtiyaç olan tüm şehirlerde projeyi hayata geçireceğiz. Aynı, sosyal konut projesinde olduğu gibi alanları belirleyeceğiz. Bu alanlar üzerinden vatandaşlarımızın taleplerini alacağız. Şartlar koyacağız. Bu şartlar çerçevesinde, şartları uyan vatandaşlarımız başvuracaklar. Talep bizim belirlediğimiz sayı ve miktardan fazlaysa sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekeceğiz. Vatandaşlarımız satış ve devir kısıtlamasıyla arsa temin edecekler ve buralara ev yapabilecekler, ev sahibi olmalarına destek olmuş olacağız.

MALİYETE YÜZDE 60 DESTEK

Hazine arazilerinin kendi evini yapmak isteyenlere satışına ilişkin proje üzerinde 2 aydır çalışıyoruz. Şehrin çeperindeki hazine mülkiyetindeki arazileri altyapısıyla birlikte hazırlayacağız, planlayacağız; buraları da evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri amacıyla satışa çıkaracağız. Pandemi sürecinde 'şehrin çeperinde tek katlı, az katlı ev yapayım' taleplerini gördük. Hem bu talepleri karşılamak hem de konut fiyatlarını arsa bedeliyle düşürebilmek amacıyla bunu yapacağız. Bu alanları vatandaşımızın uygun bedelle almasını temin edeceğiz. Bu sayede konut maliyetlerinde yüzde 50- 60'a varan bir desteği sağlamış olacağız. .