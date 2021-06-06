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Bakan Kurum'dan ''müsilajla mücadele'' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, müsilaj sorununun çözümü için belediyelere tüm teknik ve maddi desteğin verileceğini söyledi.

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06.06.2021 13:56:48
Bakan Kurum'dan ''müsilajla mücadele'' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BİLİM-2 Marmara Araştırma Gemisi'nde incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, "(Müsilaj) Marmara'mızı, boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Kirlilikle bu noktada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Aynı Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de boğazımızda da gereken tüm adımları atıyor olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, müsilajla mücadeleye ilişkin şunları söyledi:

"İnşallah hep birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız. Atılması gereken tüm adımları 3 yıl içerisinde atıp hakikaten sadece Marmara'mızın bugününü değil, inşallah geleceğini kurtaracak projeleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız.

91 ayrı noktadan numuneler aldık. Bu gemi (Bilim-2 Araştırma Gemisi) her türlü numuneyi alıp analiz edebilen, laboratuvarlarda deney sonuçlarını çıkarabilen beceride ve kabiliyette. Üniversitemizle birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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