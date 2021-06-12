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Bakan Kurum’dan ''müsilaj'' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilaj temizliğine bütün belediyelerle aralıksız devam edildiğini bildirdi.

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12.06.2021 17:37:13
Bakan Kurum’dan ''müsilaj'' açıklaması

Kurum, Twitter hesabından "Marmara hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'mizde bütün belediyelerimizle müsilaj temizliğine aralıksız devam ediyoruz. Atık kabul gemileri, deniz süpürgeleri, vidanjörlerle temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor, müsilaj yoğunluğunu anbean takip ederek müdahalelerimizi yoğunlaştırıyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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